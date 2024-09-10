В «Барысе» 1,5 месяца не платят зарплату. Клуб из Казахстана проиграл все 3 матча на старте сезона (Артур Хайруллин)

В «Барысе» не платят зарплату на протяжении полутора месяцев.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Клуб из Казахстана проиграл все три стартовых матча в регулярном чемпионате, набрав одно очко.

Напомним, в это межсезонье «Барыс » заключил контракты с Майклом Маклаудом , Нэтаном Болье, Дамиром Жафяровым , Антоном Бурдасовым и другими высокооплачиваемыми игроками.