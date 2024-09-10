В «Барысе» 1,5 месяца не платят зарплату. Клуб из Казахстана проиграл все 3 матча на старте сезона (Артур Хайруллин)
В «Барысе» не платят зарплату на протяжении полутора месяцев.
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
Клуб из Казахстана проиграл все три стартовых матча в регулярном чемпионате, набрав одно очко.
Напомним, в это межсезонье «Барыс» заключил контракты с Майклом Маклаудом, Нэтаном Болье, Дамиром Жафяровым, Антоном Бурдасовым и другими высокооплачиваемыми игроками.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости