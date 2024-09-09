Мартемьянов о 5:1 с «Барысом»: «Наконец-то прорвало наших нападающих. Но я не могу допустить, чтобы команда без уважения к соперникам допускала баловство вместо хоккея»

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов высказался о победе над «Барысом»

Команда из Хабаровска одержала победу со счетом 5:1 в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.

«К этому матчу мы готовились очень основательно, очень плотно разобрали игру «Барыса ». То, что мы хотели сделать, во многом получалось. Наконец-то прорвало наших нападающих, стали забивать.

Но и есть негатив. Я такие вещи не могу допустить, чтобы команда без уважения к соперникам допускала баловство на поле вместо хоккея. Есть задание, его нужно выполнять, должны трудиться все одинаково. Рад победе, конечно, но есть над чем работать», – сказал Мартемьянов.

«Баловство терпеть не буду! Или мы играем, или тю-тю-тю будете без меня». Мартемьянов – игрокам «Амура» после 5:1 с «Барысом»