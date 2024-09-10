Браташ о том, что российская школа вратарей – сильнейшая в мире: «Неоспоримый факт. В НХЛ играют лучшие голкиперы, и наших там не один-два, а целая плеяда, когорта»
– В свое время вы предлагали запретить вратарей-иностранцев в лиге. Сейчас ваше мнение не изменилось на этот счет?
– Я, конечно, не испытываю иллюзий, что это прислушались к моим словам, но тем не менее в свое время для иностранных голкиперов ограничили время в воротах, то есть дали окошко для наших ребят.
Я и тогда объяснял, что полевых игроков 20, а место в воротах – одно. А как нашим голкиперам развиваться не играя? И когда ограничили время иностранцам, то как раз в это окошко и влезли наши вратари – Сергей Бобровский, Семен Варламов. А потом их стало больше.
– Вы согласны с тем, что наша вратарская школа лучшая в мире?
– Конечно, это неоспоримый факт. НХЛ – самая сильная лига в мире, там лучшие игроки мира, вратари в том числе. И наших голкиперов там не один-два, а целая плеяда, когорта, – заявил главный тренер «Лады» Олег Браташ.
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