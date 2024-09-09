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Браташ про Максима Третьяка: «Человеку приходится всю жизнь нести крест. У него это великий дед. Это не может не давить»

Главный тренер «Лады» Олег Браташ высказался о подписании Максима Третьяка

– Многие удивились, почему «Лада» подписала Максима Третьяка, ведь у команды есть бригада ПодъяпольскийТрушков.

– В современном хоккее комплектованием занимается менеджмент, а главный тренер, во всяком случае у нас в «Ладе», работает с теми, кого смогли подписать. Из того, кто есть, я выбираю, кто будет играть на каких позициях и какое место в команде займет.

– Существует мнение, что на Максима Третьяка давит то, что он внук великого вратаря.

– Это не может не давить. Это крест, который все равно приходится нести человеку всю жизнь. А у него такой крест – это великий дед.

– Видите в его игре возможность для прогресса?

– Конечно, предела совершенству нет, – сказал Браташ.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
logoЛада
logoВладислав Третьяк
logoОлег Браташ
logoКХЛ
logoМаксим Третьяк
logoАлександр Трушков
logoВладислав Подъяпольский
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