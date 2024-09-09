Браташ о лимите в КХЛ: «Чем меньше легионеров, тем лучше. Три, может быть, и то много. Хочется, чтобы на лидирующих позициях были российские игроки»
Олег Браташ не поддерживает расширение лимита на легионеров в КХЛ
– Другое нововведение – это возвращение лимита в пять легионеров. Вы это поддерживаете?
– Нет, я уже говорил, что не поддерживаю это решение. Я считаю, что чем меньше легионеров, тем лучше. Три, может быть, и то много. Но это мое личное мнение. Я за развитие и воспитание российских хоккеистов.
– Легионеры должны быть только лидерами? Как, например, Трой Джозефс в «Ладе».
– Если такие легионеры есть, то это неплохо. Но хочется, чтобы на лидирующих позициях были российские игроки, – сказал главный тренер «Лады».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
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