Браташ о лимите в КХЛ: «Чем меньше легионеров, тем лучше. Три, может быть, и то много. Хочется, чтобы на лидирующих позициях были российские игроки»

Олег Браташ не поддерживает расширение лимита на легионеров в КХЛ

– Другое нововведение – это возвращение лимита в пять легионеров. Вы это поддерживаете?

– Нет, я уже говорил, что не поддерживаю это решение. Я считаю, что чем меньше легионеров, тем лучше. Три, может быть, и то много. Но это мое личное мнение. Я за развитие и воспитание российских хоккеистов.

– Легионеры должны быть только лидерами? Как, например, Трой Джозефс в «Ладе».

– Если такие легионеры есть, то это неплохо. Но хочется, чтобы на лидирующих позициях были российские игроки, – сказал главный тренер «Лады».