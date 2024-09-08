Браташ о годовщине трагедии «Локомотива»: «Прошло 13 лет, как будто вчера. Каждый год в этот день у меня все мысли о тех людях, многих я лично знал»

Олег Браташ почтил память «Локомотива»

7 сентября – День памяти «Локомотива ». Напомним, самолет с хоккеистами ярославской команды потерпел крушение 7 сентября 2011 года во время набора высоты. На борту находился основной состав и тренерский штаб ярославцев, а также восемь членов экипажа. 43 человека погибли на месте, форвард Александр Галимов умер от травм в больнице 12 сентября.

«В этот день всегда тяжело работать. Все мысли уходят в день трагедии. Как будто вчера было, когда мы выходили на игру в «Сокольниках» и на приветствии нам сообщили это страшное известие.

Тогда не мог даже об игре думать, только об этом событии. Прошло 13 лет, но для меня это свежо. Каждый год в этот день у меня все мысли о тех людях, многих из которых я лично знал. Эти мысли меня не оставляют.

Вчера мы всей командой посетили могилу Марата Калимулина . В этот день сложно не вспоминать и сосредотачиваться на чем-то другом. Тем не менее это наша работа», – сказал главный тренер «Лады».