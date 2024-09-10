Широков о поражениях «Сибири»: «Могли зацепиться за очки – во многих эпизодах играли правильно. Однако в КХЛ нужны не эпизоды, а целостные матчи» 

Сергей Широков оценил старт «Сибири» в Фонбет Чемпионате КХЛ

В первых двух матчах новосибирцы проиграли в гостях «Авангарду» (1:2) и «Автомобилисту» (0:4).

– Как капитан команды, с критикой и «Сибири », и себя лично не совсем согласен. Но не вижу никакого смысла оправдываться, в конце концов, в хоккее все написано в турнирной таблице. Однозначно могу сказать, что мы могли начать чемпионат лучше. Сибирское дерби в Омске было равным, но результат упустили в самой концовке.

Была уверенность, что в Екатеринбурге во второй игре какие-то моменты улучшим и возьмем свои очки. Но начали играть не так, как требовал тренерский штаб, как договаривались. Именно об этом я и сказал в интервью в перерыве. Считаю, что капитан не должен молчать и отделываться общими словами.

– У вас огромный опыт. Считаете, что в первых двух матчах реально могли взять очки?

– У нас новая команда, новое руководство, новый тренерский штаб. Было понятно, что легко на старте не будет. Но мы могли зацепиться за очки – во многих эпизодах играли правильно. Однако в КХЛ нужны не эпизоды, а целостные матчи. Свои моменты мы не забили, а нас, наоборот, наказали за каждую ошибку, – сказал Широков .