Квартальнов – пресс‑атташе «Спартака» на предложение выпить воды после 2:5: «Думаете, меня сейчас сердечный приступ хватит?»
Дмитрий Квартальнов пошутил после матча со «Спартаком» (2:5)
— Тренер, воды, если надо, — сказала пресс‑атташе красно-белых, обращаясь к главному тренеру минского «Динамо» перед началом пресс‑конференции.
— Думаете, меня сейчас сердечный приступ хватит? — ответил Квартальнов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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