Квартальнов – пресс‑атташе «Спартака» на предложение выпить воды после 2:5: «Думаете, меня сейчас сердечный приступ хватит?»

Дмитрий Квартальнов пошутил после матча со «Спартаком» (2:5)

— Тренер, воды, если надо, — сказала пресс‑атташе красно-белых, обращаясь к главному тренеру минского «Динамо » перед началом пресс‑конференции.

— Думаете, меня сейчас сердечный приступ хватит? — ответил Квартальнов .