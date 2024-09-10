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Квартальнов – пресс‑атташе «Спартака» на предложение выпить воды после 2:5: «Думаете, меня сейчас сердечный приступ хватит?»

Дмитрий Квартальнов пошутил после матча со «Спартаком» (2:5)

— Тренер, воды, если надо, — сказала пресс‑атташе красно-белых, обращаясь к главному тренеру минского «Динамо» перед началом пресс‑конференции.

— Думаете, меня сейчас сердечный приступ хватит? — ответил Квартальнов.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoДмитрий Квартальнов
logoДинамо Минск
logoКХЛ
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