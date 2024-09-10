Квартальнов о 2:5 от «Спартака»: «Очень много уважения дали сопернику. «Они хорошие ребята, и играть мы с ними не хотим». Такое ощущение, что два периода мы были из другой лиги»
Команда из Беларуси проиграла матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 2:5.
«Очень много дали сопернику уважения, знаете. «Они хорошие ребята, и играть мы с ними не хотим» – ни бороться, ничего не надо было делать. Это тот момент, которого не должно быть, нужно выходить и играть.
Наверное, технический брак был, если посмотреть на прием-передачу, голы такие пропускали – нас больше, соперника меньше, проходит передача и идет бросок. Полное разочарование – такое ощущение, что два периода мы были из другой лиги. Во втором периоде перестали играть.
Во-первых, удаления были, вопросов нет – и шестой полевой, и другие удаления нас прибили. Но в атаке надо играть, заставлять соперник силенки тратить, нельзя просто так кататься. А мы все им отдали, соперник что хотел, то и делал. Вот это меня беспокоит. Думаю, они добавили, но мы при этом встали.
Кареев у нас был лучшим игроком, нам могли больше забить, а он давал нам шансы, очень много. Единственный, кого я забыл похвалить – это вратарь. Его нельзя оставлять одного», – сказал главный тренер «Динамо».
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