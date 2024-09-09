Жамнов о 5:2 с минским «Динамо»: «Домашние матчи начинаем вяло, эта болезнь тянется с прошлого сезона. В этом чемпионате «Спартак» еще ни разу не забил первым»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов подвел итоги игры с минским «Динамо»

Московская команда одержала победу со счетом 5:2 в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Команда лучше играла во втором периоде. В первые 20 минут особо не вдохновились, если взять картинку. Эта болезнь тянется с прошлого сезона – домашние матчи начинаем очень вяло, будем разбираться.

Если смотреть три первых матча чемпионата, мы еще ни разу не забивали первыми. Победа – это замечательно, но есть моменты, над которыми нужно поработать. Если бы физически мы не были готовы, не смогли бы добавить во втором и третьем периоде. Да, был всего месяц предсезонки, но все команды в равных условиях. По Миронову – ничего серьезного, небольшой ушиб, просто решили придержать», – сказал Жамнов .