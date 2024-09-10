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  • Десятков о «Витязе» и 5:4 с «Сочи»: «Не нравятся такие качели, для тренеров это головная боль. Для болельщиков – интересно и смотрибельно» 
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Десятков о «Витязе» и 5:4 с «Сочи»: «Не нравятся такие качели, для тренеров это головная боль. Для болельщиков – интересно и смотрибельно» 

Павел Десятков оценил победу «Витязя» над «Сочи» (5:4)

«Весь матч прошел как на качелях. Начало игры, когда мы пропустили быстрый гол, и его не засчитали. Этот гол мог повлиять на содержание. Потом забили два гола быстрых, повели 4:1 вроде бы. Наверное, потом появилась какая-то кажущаяся легкость, и нить игры во втором периоде мы упустили своими же руками. Начали ошибаться, совершать неправильные действия, чем соперник пытался пользоваться. 

Хорошо то, что хорошо заканчивается. Хорошо, что выиграли, большинство помогло, его было много. Хотя в меньшинстве пропустили. В моменте у нас просто пропала концентрация, потеряли нить игры. Но уже в третьем периоде игра с нашей стороны была более-менее правильной. 

В каждом компоненте есть над чем работать. Игры вскрывают наши недостатки, это хорошо, мы проанализируем. Посмотрим видео, разберем, укажем на ошибки. Нам есть в чем добавлять.

Такие игры для болельщиков интересные и смотрибельные, но для тренеров это головная боль. Не нравятся такие качели, когда на одни ворота атака, потом потеря шайбы – и сразу атака на другие ворота. Неприятный момент для тренеров», – сказал главный тренер «Витязя».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт КХЛ
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logoПавел Десятков
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