Тренер «Витязя» Десятков о Каре: «Владу нужно перезагрузиться. Парень немного подзакис, перестал прогрессировать. У него большие проблемы с физикой»
Павел Десятков подверг критике форварда Владислава Кару
– Можно ли сказать, что Иван Чехович занимает место Владислава Кары, от услуг которого, по слухам, вы намерены отказаться в самое ближайшее время?
– Истории Чеховича и Кары между собой не пересекаются. Это никак не связано. Мы бы все равно взяли еще одного нападающего.
По Владу у нас такое мнение, что ему нужно просто перезагрузиться. Парень немного подзакис или находится здесь в комфортных условиях. Он перестал выдавать то, что имел, и перестал прогрессировать.
Очень большие у него проблемы с физическим состоянием. И это началось, видимо, еще после сезона, а не после предсезонки. Поэтому мы приняли такое решение, – сказал главный тренер «Витязя».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Чемпионат»
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