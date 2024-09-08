Тренер «Витязя» Десятков о Каре: «Владу нужно перезагрузиться. Парень немного подзакис, перестал прогрессировать. У него большие проблемы с физикой»

Павел Десятков подверг критике форварда Владислава Кару

– Можно ли сказать, что Иван Чехович занимает место Владислава Кары, от услуг которого, по слухам, вы намерены отказаться в самое ближайшее время?

– Истории Чеховича и Кары между собой не пересекаются. Это никак не связано. Мы бы все равно взяли еще одного нападающего.

По Владу у нас такое мнение, что ему нужно просто перезагрузиться. Парень немного подзакис или находится здесь в комфортных условиях. Он перестал выдавать то, что имел, и перестал прогрессировать.

Очень большие у него проблемы с физическим состоянием. И это началось, видимо, еще после сезона, а не после предсезонки. Поэтому мы приняли такое решение, – сказал главный тренер «Витязя ».