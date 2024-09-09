Форвард «Витязя» Барак сделал хет-трик в матче с «Сочи» и вышел на 1-е место в списке лучших снайперов КХЛ
Дерек Барак вышел в лидеры гонки снайперов сезона Фонбет Чемпионата КХЛ
Нападающий «Витязя» сделал хет-трик в матче против «Сочи» (5:4).
Теперь на счету американского хоккеиста 4 гола в этом сезоне. Он единолично лидирует в списке лучших снайперов лиги.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sports
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