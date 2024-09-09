Звягин о 4:1: «Настоящее украшение, классное эмоциональное зрелище для болельщиков. «Ак Барс» здорово смотрелся. Так что я очень рад, что «Авангард» победил»

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин подвел итоги игры с «Ак Барсом»

Омская команда одержала победу со счетом 4:1 в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Очень хорошая игра. Мне кажется, настоящее украшение, классное эмоциональное зрелище для болельщиков. Хочется сделать комплимент Анвару Гатиятулину , его команде – очень здорово смотрелся «Ак Барс ». Так что я очень рад, что мы сидим здесь с победой.

Хомченко , слава богу, немолодой вратарь, у которого за плечами опыт, в том числе и опыт быстро пропущенных шайб. Когда идешь по карьере, то случается всякое, нужно уметь забывать, нужно понимать, что важен только следующий бросок», – сказал Звягин .