Звягин о 4:1: «Настоящее украшение, классное эмоциональное зрелище для болельщиков. «Ак Барс» здорово смотрелся. Так что я очень рад, что «Авангард» победил»
Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин подвел итоги игры с «Ак Барсом»
Омская команда одержала победу со счетом 4:1 в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Очень хорошая игра. Мне кажется, настоящее украшение, классное эмоциональное зрелище для болельщиков. Хочется сделать комплимент Анвару Гатиятулину, его команде – очень здорово смотрелся «Ак Барс». Так что я очень рад, что мы сидим здесь с победой.
Хомченко, слава богу, немолодой вратарь, у которого за плечами опыт, в том числе и опыт быстро пропущенных шайб. Когда идешь по карьере, то случается всякое, нужно уметь забывать, нужно понимать, что важен только следующий бросок», – сказал Звягин.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
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