Гатиятулин об 1:4 от «Авангарда»: «Ак Барс» первый период неплохо провел, потом не хватило эмоций. В концовке надо быть настойчивее и спокойнее»

Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение «Ак Барса» от «Авангарда»

Матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ закончился победой омской команды со счетом 4:1.

– Это третий матч выезда на старте сезона, первые две игры забрали у нас много эмоций. Сегодня было важно сыграть дисциплинировано, и с этим мы справились. Еще и забили первыми, первый период неплохо провели. Потом, видимо, нам не хватило эмоций. Моменты мы создавали и в самой концовке, но уже не могли реализовать.

– Большую часть матча ваша команда владела шайбой и инициативой. Почему не удалось все же забить, несмотря на мастеровитый состав?

– Хладнокровия нам пока не хватает. Моменты есть, в концовке надо быть и настойчивее, и спокойнее.

– Как вы в целом можете оценить старт команды в сезоне? Хоккей соответствует тому, что вы хотите видеть?

– Процесс будет продолжаться, сезон только начинается. Подготовительный период в этом году уменьшили, а за короткий срок сложно быстро перестроиться. Мы предлагаем ребятам много нового, и радует, как они это воспринимают. Отрезками они показывают ту игру, которую мы хотим видеть, хотелось бы, чтобы этих отрезков как можно побольше.

– Старт этого матча – самый удачный для вас в «Ак Барсе»?

– Тренерский штаб каждый день получает новую информацию, обрабатывает ее и доносит ребятам. В первые два матча мы тяжело входили, вчера мы это разобрали, сделали акцент на нескольких вещах – начало матча, дисциплина. В этом мы справились, но вот эмоций уже не хватило.

– Кто принимал решение о тренерском запросе для отмены второй шайбы «Авангарда» в матче?

– Конечно, решение итоговое принимает главный тренер. Качество связи с нашими видеооператорами было не самое лучшее, мы плохо слышали подсказки. У Димы Яшкина мы тоже спросили, как он видел этот момент со льда. В итоге приняли такое решение.

– Насколько вы уже довольны «химией» первого звена?

– Пока про это говорить не буду, потому что только старт сезона. У кого-то сразу получается, у кого-то позже. Каждый хоккеист входит в сезон по-разному.

– «Авангарду» было сложнее преодолевать среднюю зону в третьем периоде. Это ваш установка была?

– Есть разные моменты в нашей игре, которые для наших игроков пока новые. У ребят было огромное желание играть сегодня впереди, но нужно уметь перестраиваться. После второго периода мы обратили внимание команды на среднюю зону, чуть-чуть поменяли игру.

– У вас сейчас есть желание изменить состав?

– Надо посмотреть матч еще раз, поговорить с врачами, все ли здоровы.

– У команды сейчас будет четыре дня выходных. Какой план на это время?

– Восстановительный день будет завтра, потом вернемся к плану работы.

– Отмененный гол должен был добавить вам эмоций. Не получилось?

– Так сказать не могу, потому что моменты у нас были после этого.

– Вы уже за три минуты до конца основного времени сняли вратаря. Почему решили так рано это сделать?

– Вбрасывание было в зоне атаки, мы такие ситуации тренируем.

– Были уверены в контроле шайбы ваших ребят?

– Если бы не были уверены, не снимали бы вратаря.

– Можете рассказать, как определяются защитники на матч? И почему не играют Кирилл Князев, Константин Лучевников и Степан Терехов?

– Все ребята готовятся, мы знаем наш ближайший резерв и будем думать о составе на следующий матч после разбора этого.

– Очки в команде набирают в основном игроки первой тройки. Как не допустить зависимости команды от одного звена?

– Не думаю, что у нас будет какая-то зависимость, у нас все ребята мастеровитые. Но кто-то быстро входит в сезон, кому-то нужно время. Все придет со временем, и мы в тренерском штабе тоже посмотрим, что работает и не работает, чтобы усилить игру каждой линии.

– У Альберта Яруллина показатель полезности «минус 4» на старте сезона. У вас нет опасений на этот счет?

– Мы – одна команда, и любой результат для нас в первую очередь командный.

– Чего не хватает прямо сейчас Егору Коршкову? У нападающего 0 очков за три матча.

– Для уверенности ему нужно забить. Мы знаем его сильные стороны, видимо его моменты, и что он старается. Через игры все придет, – сказал главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин .