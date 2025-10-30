У «Торонто» 6 поражений в 11 матчах сезона после 3:6 от «Коламбуса». Команда Беруби идет 9-й на Востоке

«Торонто» проиграл 6 из 11 матчей в нынешнем сезоне НХЛ.

Команда тренера Крэйга Беруби уступила «Коламбусу » (3:6) в игре регулярного чемпионата НХЛ .

Тремя звездами матча были признаны хоккеисты «Блю Джекетс»: первая – Коул Силлинджер (2+1), вторая – Чарли Койл (0+4), третья – Мэтью Оливер (1+3).

Это поражение стало шестым в одиннадцати матчах для «Мэйпл Лифс» в этом сезоне. Команда располагается на девятой позиции в таблице Восточной конференции, имея в активе 11 очков.

«Коламбус» под руководством Дина Эвасона набрал 12 баллов в 10 матчах и занимает седьмое место в таблице конференции.