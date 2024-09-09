Крикунов о Кулемине в «Оттаве»: «У Канады хоккеистов не хватает, раз взяли 38-летнего россиянина. Ларионов и Федоров тоже долго играли, можно уехать в любом возрасте»

Владимир Крикунов высказался о переходе Николая Кулемина в «Оттаву».

38-летний форвард подписал пробный контракт с «Сенаторс» и приедет в тренировочный лагерь клуба.

«Приглашение «Оттавы » – удивление. Значит, видят в нем необходимость. Своим примером он показывает, что можно играть долго и уехать в НХЛ в любом возрасте. Ларионов, Федоров также долго играли. Можно все, если ты за собой следишь! Но 38 – предельный возраст для профессионального хоккея.

Громкое событие для российского хоккея. Но тут еще и для Канады громко, значит, что у них игроков нет? Куда хоккеисты делись? Столько школ, лагерей, там же в каждой деревне в хоккей играют, тренируются.

Видимо, не хватает своих игроков, раз взяли 38-летнего россиянина. Сложно представить, что они в Оттаве не могли найти подходящего игрока», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов .