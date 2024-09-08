Владимир Крикунов: «ЦСКА будет находиться среди тех команд, которые поборются за чемпионство. Если у них перестройка, то это не значит, что они будут проигрывать»
Владимир Крикунов считает, что ЦСКА может хорошо выступить в сезоне КХЛ
«ЦСКА – это ЦСКА, они всегда будут бороться за высокие места. Сейчас армейцы перестраиваются, но они это сделают быстро.
Думаю, они будут нормально играть и находиться среди тех команд, которые поборются за чемпионство.
По персоналиям ЦСКА я пока ничего сказать не могу, я просто следил, как команда комплектовалась в межсезонье.
Это будет сезон формирования команды, раз они пошли по такому пути, освободили своих топовых игроков. Но армейцы будут бороться.
Если сейчас у них перестройка – это не значит, что они все будут отдавать, проигрывать, нет. ЦСКА будет в порядке», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов. \
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Legalbet
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