Владимир Крикунов: «ЦСКА будет находиться среди тех команд, которые поборются за чемпионство. Если у них перестройка, то это не значит, что они будут проигрывать»

Владимир Крикунов считает, что ЦСКА может хорошо выступить в сезоне КХЛ

«ЦСКА – это ЦСКА, они всегда будут бороться за высокие места. Сейчас армейцы перестраиваются, но они это сделают быстро.

Думаю, они будут нормально играть и находиться среди тех команд, которые поборются за чемпионство.

По персоналиям ЦСКА я пока ничего сказать не могу, я просто следил, как команда комплектовалась в межсезонье.

Это будет сезон формирования команды, раз они пошли по такому пути, освободили своих топовых игроков. Но армейцы будут бороться.

Если сейчас у них перестройка – это не значит, что они все будут отдавать, проигрывать, нет. ЦСКА будет в порядке», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов. \