Форвард «Коламбуса» Койл набрал полезность «+5» в матче против «Торонто», Оливер и Силлинджер – «+4». У Тавареса и Найза «-3»
Чарли Койл набрал полезность «плюс 5» в матче против «Торонто».
«Коламбус» обыграл «Торонто» (6:3) в игре регулярного чемпионата НХЛ.
Нападающий «Блю Джекетс» Чарли Койл сделал четыре результативные передачи и завершил матч с лучшим показателем полезности среди двух клубов – «плюс 5».
«Плюс 4» набрали форварды «Коламбуса» Мэтью Оливер (1+3) и Коул Силлинджер (2+1).
В составе Мэйпл Лифс худшую полезность заработали нападающие Джон Таварес, Мэттью Найз и Матиас Маччелли – у каждого «минус 3».
