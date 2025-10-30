Форвард «Коламбуса» Койл набрал полезность «+5» в матче против «Торонто», Оливер и Силлинджер – «+4». У Тавареса и Найза «-3»

Чарли Койл набрал полезность «плюс 5» в матче против «Торонто».

«Коламбус» обыграл «Торонто » (6:3) в игре регулярного чемпионата НХЛ .

Нападающий «Блю Джекетс» Чарли Койл сделал четыре результативные передачи и завершил матч с лучшим показателем полезности среди двух клубов – «плюс 5».

«Плюс 4» набрали форварды «Коламбуса » Мэтью Оливер (1+3) и Коул Силлинджер (2+1).

В составе Мэйпл Лифс худшую полезность заработали нападающие Джон Таварес , Мэттью Найз и Матиас Маччелли – у каждого «минус 3».