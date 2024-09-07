Гатиятулин одержал 200-ю победу в КХЛ, у Быкова – 201, лидер – Квартальнов (550)
Анвар Гатиятулин одержал 200 побед в КХЛ в качестве главного тренера
«Ак Барс» обыграл «Торпедо» (3:2 Б) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Главный тренер казанского клуба Анвар Гатиятулин одержал 200-ю победу в матчах КХЛ и занял 16-ю строчку по этому показателю.
Лидером является главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов – 550 побед в КХЛ.
В ближайшее время Гатиятулин может подняться на 14-е место, для этого нужно обойти Вячеслава Быкова (201) и Вячеслава Буцаева (202).
Ранее Гатиятулин тренировал «Трактор», работал ассистентом главного тренера в СКА.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: пресс-служба КХЛ
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