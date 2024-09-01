Быков о новом сезоне: «Буду следить за КХЛ через интернет. Интересно, в каком направлении будет развиваться лига. Хочется увидеть новых звезд»
Вячеслав Быков рассказал, что будет следить за новым сезоном КХЛ
– Вы будете следить за сезоном Фонбет КХЛ?
– Безусловно, через интернет буду следить. Для меня это близкая и живая тема. Тем более, раньше в хоккей играл мой сын, теперь стал играть внук.
Конечно, я буду следить за лигой. Многие мои друзья работают в Фонбет КХЛ. Так что мне интересно, в каком направлении будет развиваться лига.
Хочется увидеть новых звезд, которые будут сверкать и доставлять радость. Это привлекает! И внуку буду показывать какие-то нарезки, – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
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