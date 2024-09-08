Плющев об участии России в ОИ-2026: «Вопрос открыт, многое решится после определенных событий. Сравнивать Францию с хоккейной Россией – некорректно, как и по другим показателям»
Владимир Плющев высказался о возможной замене России на Олимпиаде-2026.
Ранее стало известно, что в случае недопуска сборной России на олимпийском хоккейном турнире в 2026 году сыграет Франция.
«Францию с хоккейной Россией сравнивать просто некорректно. Кстати, по многим другим показателям тоже. Что касается всего остального, то, насколько я понимаю, вопрос нашего участия в Олимпиаде-2026 открыт.
Бежать впереди паровоза совершенно незачем, надо подождать и посмотреть, как у нас завершатся дела на некоторых территориях и участках. Многое будет решаться немного позже, после определенных событий.
А кто кого будет заменять – это уже детали», – сказал заслуженный тренер России Владимир Плющев.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
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