Плющев об участии России в ОИ-2026: «Вопрос открыт, многое решится после определенных событий. Сравнивать Францию с хоккейной Россией – некорректно, как и по другим показателям»

Владимир Плющев высказался о возможной замене России на Олимпиаде-2026.

Ранее стало известно , что в случае недопуска сборной России на олимпийском хоккейном турнире в 2026 году сыграет Франция.

«Францию с хоккейной Россией сравнивать просто некорректно. Кстати, по многим другим показателям тоже. Что касается всего остального, то, насколько я понимаю, вопрос нашего участия в Олимпиаде-2026 открыт.

Бежать впереди паровоза совершенно незачем, надо подождать и посмотреть, как у нас завершатся дела на некоторых территориях и участках. Многое будет решаться немного позже, после определенных событий.

А кто кого будет заменять – это уже детали», – сказал заслуженный тренер России Владимир Плющев .