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  • Федор Канарейкин: «Спартак» будет претендовать на Кубок Гагарина в этом году, хочется верить. Жду качественного скачка от подопечных Жамнова»
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Федор Канарейкин: «Спартак» будет претендовать на Кубок Гагарина в этом году, хочется верить. Жду качественного скачка от подопечных Жамнова»

Федор Канарейкин оценил шансы «Спартака» на победу в Кубке Гагарина.

В прошлом сезоне красно-белые проиграли «Металлургу» во втором раунде плей-офф со счетом 2-4 в серии.

«На сезон пока тяжело давать прогнозы. Буду следить за тем, как работает и играет «Спартак». Все, кто работал в команде, играл за нее, переживают и поддерживают клуб.

Эта команда мне интересна. Главное, чтобы удалось сделать хороший шаг. В прошлом году удалось продвинуться и по игре, и по тому, как вышли во второй круг плей-офф.

В этом сезоне жду качественного скачка от подопечных Жамнова. Хочется верить, что «Спартак» будет среди команд, претендующих на кубок в этом году», – сказал бывший тренер «Спартака» Федор Канарейкин.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Советский спорт»
logoСпартак
logoФедор Канарейкин
logoАлексей Жамнов
logoКХЛ
logoСоветский спорт
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