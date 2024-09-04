Канарейкин о сезоне: «В Кубке Гагарина главным конкурентом «Металлурга» будет «Ак Барс», на Востоке около 5 команд будут бороться за чемпионство»

Федор Канарейкин оценил шансы клубов Фонбет чемпионата КХЛ на чемпионство

«Победа «Магнитки» в Кубке Гагарина – это грандиозный успех клуба, но на Востоке есть команды, которые навяжут им конкуренцию. На Востоке около пяти команд в новом сезоне будут бороться за чемпионство.

Я думаю, что главным конкурентом «Металлурга » будет «Ак Барс ». На старте сезона сложности будут у «Авангарда » в связи с потерей лидеров. Если говорить о нижней и средней части таблицы, то никаких потрясений не будет», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.