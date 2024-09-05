Канарейкин о Радулове: «Настоящий лидер «Локомотива» по энергетике, поведению. Он стал спокойнее вести себя на скамейке, подсказывал партнерам»

Федор Канарейкин назвал Александра Радулова лидером «Локомотива»

В матче за Кубок Открытия ярославский клуб обыграл «Металлург » со счетом 3:2. Александр Радулов результативными действиями в игре не отметился.

«В первой игре мы увидели действия, присущие ему. Он как всегда хорошо контролировал шайбу, совершал завершающие броски. Понятно, что ему еще предстоит войти в новые тактические схемы, но видно, что ему комфортно.

Та же заряженность, та же энергетика. Но он стал более спокойно вести себя на скамейке и в спокойной форме подсказывал партнерам. Мы знаем, как Радулов может заводить себя и заводить команду, но на сегодня ему комфортно.

Видно, что он настоящий лидер. Он лидер по энергетике, лидер по поведению на поле. Он всегда ищет маленькие ходы, которые приведут к успеху, и сжигает себя на поле, сгорает вместе с командой, как и раньше.

Конечно, Ярославль изменился за лето. Раньше был Андронов – это более рабочий игрок с конкретными обязанностями, но Радулов – более яркий лидер, который дает команде другое состояние», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.