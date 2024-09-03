Канарейкин о Кузнецове: «Звание лучшего нападающего КХЛ ему никто не отдаст так просто, есть достойные претенденты. Буду болеть за Голдобина и Порядина»
Федор Канарейкин высказался о бомбардирской гонке в Фонбет чемпионате КХЛ
«Я думаю, что так легко звание лучшего нападающего Евгению Кузнецову никто не отдаст. На эту награду есть достойные претенденты, поэтому за гонкой бомбардиров будет интересно наблюдать.
Я буду болеть за Голдобина и Порядина. Я думаю, что лучший бомбардир должен быть в «Спартаке», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.
В прошлом сезоне лучшим бомбардиром КХЛ стал форвард «Динамо» Никита Гусев, набравший 89 (23+66) очков.
Николай Голдобин из «Спартака» набрал 78 (37+41) баллов и поделил второе место с форвардом «Авангарда» Ридом Буше.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Советский спорт»
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