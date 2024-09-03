Канарейкин о Кузнецове: «Звание лучшего нападающего КХЛ ему никто не отдаст так просто, есть достойные претенденты. Буду болеть за Голдобина и Порядина»

Федор Канарейкин высказался о бомбардирской гонке в Фонбет чемпионате КХЛ

«Я думаю, что так легко звание лучшего нападающего Евгению Кузнецову никто не отдаст. На эту награду есть достойные претенденты, поэтому за гонкой бомбардиров будет интересно наблюдать.

Я буду болеть за Голдобина и Порядина . Я думаю, что лучший бомбардир должен быть в «Спартаке », – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.

В прошлом сезоне лучшим бомбардиром КХЛ стал форвард «Динамо» Никита Гусев, набравший 89 (23+66) очков.

Николай Голдобин из «Спартака» набрал 78 (37+41) баллов и поделил второе место с форвардом «Авангарда» Ридом Буше.