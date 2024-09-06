«Ак Барс» совсем никакой». Кожевников о победе «Салавата» в «зеленом дерби»
Александр Кожевников высказался о матче «Ак Барса» и «Салавата Юлаева»
Встреча вчера завершилась победой «Салавата» со счетом 5:3.
– Вы критиковали «Салават» перед стартом сезона, но Уфа обыграла принципиального соперника в первом матче.
– Давайте начнем с того, что «Ак Барс» совсем никакой! А так, сейчас рано говорить. Сейчас никаких выводов нельзя сделать.
Посмотрим, что будет с Уфой по сезону, – сказал двукратный олимпийский чемпион.
Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
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