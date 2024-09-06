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«Ак Барс» совсем никакой». Кожевников о победе «Салавата» в «зеленом дерби»

Александр Кожевников высказался о матче «Ак Барса» и «Салавата Юлаева»

Встреча вчера завершилась победой «Салавата» со счетом 5:3.

– Вы критиковали «Салават» перед стартом сезона, но Уфа обыграла принципиального соперника в первом матче.

– Давайте начнем с того, что «Ак Барс» совсем никакой! А так, сейчас рано говорить. Сейчас никаких выводов нельзя сделать.

Посмотрим, что будет с Уфой по сезону, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
logoАк Барс
logoСалават Юлаев
logoКХЛ
logoАлександр Кожевников
logoЧемпионат.com
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