«Ак Барс» совсем никакой». Кожевников о победе «Салавата» в «зеленом дерби»

Александр Кожевников высказался о матче «Ак Барса» и «Салавата Юлаева»

Встреча вчера завершилась победой «Салавата » со счетом 5:3.

– Вы критиковали «Салават» перед стартом сезона, но Уфа обыграла принципиального соперника в первом матче.

– Давайте начнем с того, что «Ак Барс » совсем никакой! А так, сейчас рано говорить. Сейчас никаких выводов нельзя сделать.

Посмотрим, что будет с Уфой по сезону, – сказал двукратный олимпийский чемпион.