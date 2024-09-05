Якупов о дебютном голе за «Куньлунь»: «Огнедышащий дракон Наиль 🐉»

Наиль Якупов прокомментировал свой первый гол за «Куньлунь»

Команда под руководством Михаила Кравца обыграла «Динамо» в стартовом матче нового сезона Фонбет чемпионата КХЛ .

На 39-й минуте игры форвард «Куньлуня » Наиль Якупов сумел обокрасть одного из соперников за воротами «Динамо » и быстрым движением завести шайбу в ближний угол ворот бело-голубых.

«Разрешите представиться, огнедышащий дракон Наиль 🐉», – написал Наиль Якупов .