Якупов снова похож на звезду! Забивает в каждом матче и поднимает «Куньлунь»

Удержит уровень?

В начале регулярки в лидерах по статистике всегда всплывают неожиданные фамилии. Старт сезона-2024/25 исключением не стал, но теперь один человек привлекает особенное внимание. Да-да, это Наиль Якупов , который в трех матчах выбил 3+1. Во многом благодаря его результативным действиям «Куньлунь» уже одержал две победы.

Статистику немного испортило поражение от «Северстали» (2:4), но лично для Якупова и эта игра стала результативной. Буквально 1 мая родной «Нефтехимик» расстался с Наилем. В тот момент казалось, что карьера Якупова и вовсе может подойти к концу. Вместо этого получилась удивительная история преображения.

Якупов решает в важные моменты: у него победная шайба с «Динамо» и ассист в овертайме с «Адмиралом»

Во всех трех матчах Якупов выходил в третьем звене «Куньлуня». Центрит его Тайлер Грэйовак, а в игре против «Северстали» в состав вернулся и капитан Брэндон Йип. Так их тройка сложилась окончательно. Все хоккеисты далеко не первый год играют в КХЛ, что тоже становится значимым фактором.

Якупов получает время и в большинстве – почти две минуты в среднем за матч. Все это в совокупности приносит результат.

В игре с московским «Динамо» (3:1) Наиль вообще создал голевой момент сам, а партнеры смотрели на это со стороны. Якупов влетел в зону, бросил, поехал на подбор, отобрал шайбу у соперника и поразил ворота. Это случилось на последней минуте второго периода – гол Наиля в итоге стал победным.

Феерия продолжилась против «Адмирала» (5:4 ОТ), когда сработала их связка с Грэйоваком. Сначала Тайлер выиграл вбрасывание и скинул под мощный щелчок Наилю, а потом уже сам подставил клюшку под наброс Якупова в овертайме. 1+1 у обоих – и важная победа у упустившего преимущество в две шайбы «Куньлуня».

Наиль показал щелчок и с «Северсталью». Он открыл счет в матче броском в девятку в большинстве. Кстати, снова из круга вбрасывания. Офис Якупова?

Прямо сейчас Якупов – однозначно главное открытие сезона в «Куньлуне». И это несмотря на ряд интересных подписаний этим летом у китайско-подмосковной команды. Туда вернулся Томаш Юрчо, а еще приехал из Северной Америки центр Рурк Шартье. Мы уже подробно рассказывали о текущей ситуации в «Куньлуне».

Как же сам Наиль вообще оказался в Мытищах?

Летом Якупов мог перейти в «Ак Барс», но поехал в «Куньлунь» к знакомому тренеру

Последние сезоны Якупова в КХЛ всегда сопровождались травмами. Поэтому он играл довольно мало: 16 матчей в регулярке-2022/23 за «Авангард» и 31 матч в регулярке-2023/24 в «Нефтехимике».

При этом прошлый сезон у Наиля тоже начался ударно: у него была серия в пять матчей с очками, а за первые 12 игр он даже выбил 5+5. Но потом наступил спад – помешала серьезная травма кисти. Последний раз Наиль сыграл за «Нефтехимик» 3 декабря 2023 года, а потом только восстанавливался . При этом, по словам Якупова, лечение затянулось из-за неправильной операции.

Наиль и сам признает проблемы с травмами: «Согласен, что у меня их слишком много. Не могу сезон доиграть нормально, без каких-то болячек. Я и к бабушкам ходил, и к дедушкам, и у Всевышнего прошу здоровья . Верю в помощь свыше».

Тот сезон у Якупова закончился с 19 (8+11) очками в 31 матче. «Нефтехимик» не продлил с ним контракт, поэтому нападающий вышел на рынок. Летом активно шли слухи о возможном переходе Наиля в «Ак Барс». Он подтверждал , что представители казанского клуба действительно с ним контактировали.

В итоге в августе Якупов подписался с «Куньлунем». После этого игрок снова вспоминал несостоявшийся переход в Казань: «Я готов был даже играть за «Ак Барс» бесплатно! Вот представьте себе. Общался с казанскими игроками. Они так: «Да ты возьми просто и свой хоккейный баул в нашу раздевалку закинь, и как будто ты с нами».

На его переход в «Куньлунь» наверняка повлиял новый главный тренер команды Михаил Кравец – тот пересекался с Наилем в «Авангарде». Теперь Якупова явно устраивает общая обстановка. Требования знакомые, а Кравец будто бы видит его одним из потенциальных лидеров. Сам Якупов после голов называет себя огнедышащим драконом. Местной атмосферой он уже проникся.

После заключения контракта Якупов говорил о желании работать: «Я знаю, что они без плей-офф давно. Есть настрой, что хочется реально поменьше кутить, побольше играть и показывать результат». И добавлял: «Если, дай бог, [сезон] пройдет без травм, все будет нормально». В текущих кондициях Наиль напоминает самого себя образца драфта НХЛ-2012.

Вы же помните, что он уходил там под первым пиком? Вот и нападающий «Куньлуня» Томаш Юрчо вспомнил и рассказал, что понимает причины такого выбора «Эдмонтоном». Пусть настоящая сила Якупова и проявляется в 30 лет.

У него вроде бы все получается, но как долго Якупов удержит такую форму?

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Фото: Куньлунь Ред Стар