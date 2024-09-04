Плющев о новых правилах: «Ничто, показушные дела. Как можно отнимать очки, которые команда завоевала за 60 минут? Или забить буллит с добивания? Пожелаем всем нам удачи в этом шоу»

Владимир Плющев недоволен изменениями правил в Фонбет чемпионате КХЛ

КХЛ объявила об изменении правила начисления очков в лиге: с сезона-2024/25 команда получает за матч ноль очков, если в овертайме меняет вратаря на дополнительного полевого игрока и пропускает шайбу в свои ворота. Аналогичное правило действует в НХЛ.

«Новые правила в КХЛ – это ничто, показушные дела активности работы. Я сейчас прочитал, что организовали департамент развития судейства. Оказывается, они будут просматривать судей, рекомендовать их в разные лиги.

Этими вещами всегда занимались инспектора, на протяжении всего времени. Опытные судьи обычно уходили работать инспекторами, где на них возлагалась эта ответственность. Надо судить в соответствии с правилами, а не придумывать те правила, которые не диктуются жизнью.

Любые реформы нужны только тогда, когда их диктует жизнь. Зачем менять то, что и так работало? Как можно отнимать очки у команды, которая их завоевала за 60 минут времени? Если тренер рискует, то это его дело.

Во всяком случае, в пустые ворота попасть легче, чем с вратарем. Если тренер рискует, то это его право. Это все не то что странно, а нонсенс. Как можно забить буллит с добивания?

Тебе итак дали право катиться в любом направлении и бросать как угодно, а еще разрешили и добивать, как в футболе. Может, тогда вообще гандбольные ворота поставить, обрезать щитки вратарям.

Чтобы больше шайб забрасывалось, нужно поднимать уровень мастерства нападающих. Судя по высказываниям тренеров в интервью, с которыми я общаюсь, с ними никто не советовался по этим изменениям. Кто-то говорит, что мы будем бороться с грязью в хоккее.

Правильно, надо бороться с грязью, но не надо бороться с силовыми приемами, которые применяются чисто. Пожелаем всем нам удачи в этом шоу хоккея», – сказал бывший главный арбитр КХЛ Владимир Плющев.

Плющев о правилах КХЛ: «Коллеги-арбитры рассказали – предлагается ограничить время позиционной атаки. Многие просто в шоке, калька с баскетбола»