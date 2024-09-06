  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Плющев о тренере «Трактора» Гру: «Чем-то он напомнил Камалу Харрис, отвечающую на все вопросы с улыбкой и без какого-либо смысла. Похоже, так и не понял, куда попал»
2

Плющев о тренере «Трактора» Гру: «Чем-то он напомнил Камалу Харрис, отвечающую на все вопросы с улыбкой и без какого-либо смысла. Похоже, так и не понял, куда попал»

Владимир Плющев сравнил тренера «Трактора» Бенуа Гру с Камалой Харрис

Пресс-конференция тренера «Трактора» Гру после проигранного матча в Екатеринбурге – одно из самых ярких и символичных событий первых дней чемпионата. С улыбкой ее посмотрел. Она рассказала о ситуации в Челябинске больше, чем любой матч! 

Во-первых, удивил внешний вид самого Гру. Чем-то он мне напомнил Камалу Харрис (кандидата в президенты США от Демократической партии, Спортс’‘)  – у которой все хорошо и которая на все вопросы отвечает с улыбкой, без какого-либо содержательного смысла.

Во-вторых, о профессионализме ситуации в «Тракторе» говорит то, что клуб нашел миллионы на контракт канадского тренера, но не нашел пять копеек на переводчика. Ничего не скажешь, подготовились...

– Думаем, на следующей пресс-конференции канадцу обязательно переведут классическое русское «первый блин комом».

– Так уже поздно – поезд ушел. Теперь переведите Гру другое крылатое выражение – «сияет как новенький политинник».

Вот это действительно про канадца. Меня удивило, что после поражения от «Автомобилиста» он действительно сиял. Похоже, Гру так и не понял, куда попал и какой здесь менталитет. 

Все эти ничего не значащие улыбки в тридцать три зуба, руки в карманах и расслабуха, которыми отметились все члены канадского штаба «Трактора», проходят в Штатах. А у нас им верят только откровенные дурачки. Тем более в Челябинске – городе консервативном, с большими хоккейными традициями, для которого все эти внешние и пустые эффекты – только дополнительный раздражитель.

– Не верите в штаб Гру?

– Рано делать прогнозы – не только по «Трактору», но и по любой другой команде. Но матч в Екатеринбурге насторожил. 

«Автомобилист» – не самая собранная команда КХЛ, играет по настроению. Но тут пошла на войну «брат за брата» – было видно, что главный тренер «Автомобилиста» [Николай Заварухин] настроил команду побиться за уволенного Челябинском брата. 

Однако Гру, судя по всему, ничего об этом не знал. Иначе не вел бы себя как на курорте, не сиял. Хотя, может, действительно уже получил свой полтинник... – сказал заслуженный тренер России. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
logoТрактор
logoАвтомобилист
logoНиколай Заварухин
logoВладимир Плющев
logoАлексей Заварухин
logoКХЛ
logoБенуа Гру
Политика
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Гру о 2:3 с «Автомобилистом»: «Трактор» заслужил минимум одно очко, мы проиграли в битве спецбригад, нашему большинству есть куда прибавить»
144 сентября, 19:18
Заварухин о 3:2 с «Трактором»: «Автомобилист» много оборонялся, неплохо сыграли спецбригады, вратарь держал нас в игре – тяжелая победа придаст нам уверенности»
54 сентября, 18:34
Тертышный о «Тракторе»: «У Гру и Заварухина совершенно разные стили. Раньше было больше творчества и импровизации, сейчас у нас система»
328 августа, 06:45
Гру о результате «Трактора» при Заварухине: «На меня нет давления. Собираемся работать поступательно: заложим систему. Немаловажно привить команде уникальный стиль»
521 мая, 16:11
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Никитин о 3:0 с «Ладой»: «Локомотив» провел хорошую игру. То, что играли два дня назад, дало определенное преимущество – мы были в тонусе» 
сегодня, 02:58
Роман Ротенберг: «Задача каждого тренера – общаться с журналистами. Так болельщики чаще будут ходить на трибуны. На закрытые команды они не ходят»
12вчера, 20:49
Никишин о Ротенберге: «Всегда импровизация. Команда настроена – промолчит. Невеселое настроение – взбодрит. Используется специфическая лексика»
15вчера, 20:39
Воробьев о поражении от «Спартака»: «Курьезный гол решил исход – нужно учиться тащить такие матчи. У ЦСКА виден рисунок, тактика перестроена, но нужен результат»
13вчера, 20:19
Роман Ротенберг: «Кузнецову непросто – в НХЛ другое судейство. Он не понимает какие-то моменты, но поймет. Нужно явное преимущество – будем к нему стремиться»
42вчера, 19:46
Кузнецов после 4:5 от «Металлурга»: «Очко есть очко. Обидно проигрывать в овертайме, особенно так нелепо. СКА должен стремиться к хоккею 1-го периода»
12вчера, 19:35
Воробьев проиграл первый матч во главе ЦСКА – 2:4 от «Спартака»
33вчера, 18:55
КХЛ. ЦСКА уступил «Спартаку», СКА проиграл «Металлургу» в овертайме, «Салават» обыграл «Ак Барс»
407вчера, 18:50
Зайцев набрал «минус 2» за полезность против «Металлурга». 18-летний Кол стал лучшим у СКА – «плюс 3» в дебютном матче в КХЛ
7вчера, 18:40
38-летний Кулемин подписал пробный контракт с «Оттавой». Форвард провел в КХЛ 6 последних сезонов
20вчера, 18:20
Ко всем новостям
Последние новости
«Адмирал» подарил Губерниеву свитер клуба: «Второй мощный трансфер за день. Дмитрий, добро пожаловать на борт!»
12 минут назадФото
«Нью-Джерси» пригласил на просмотр вратаря Хатчинсона и защитника Зборжила
сегодня, 03:34
Вратарь «Анахайма» Суханек перенес операцию после разрыва крестов и выбыл на 6-8 месяцев. Клуб подписал Данска
сегодня, 03:22
3-й номер драфта НХЛ-2024 Сеннеке выбыл на 6-8 недель из-за перелома стопы на тренировке. Он пропустит тренировочный лагерь «Анахайма»
сегодня, 03:10
Квартальнов о 3:0 с «Амуром»: «Здорово, что Минск сыграл на ноль. Такое даже на предсезонке не получалось» 
сегодня, 02:46
Браташ о 0:3 от «Локомотива»:  «Лада» пыталась создавать моменты. Соперник не позволял делать большее» 
сегодня, 02:34
Мартемьянов о 0:3: «Сложилось впечатление, что «Амур» вышел в белых перчатках. Поиграть в хоккейчик. А парни из Минска вышли пахать и победили»
1сегодня, 01:58
Исхаков о 2:4 от «Спартака»: «Не тот результат, которого ожидал ЦСКА. Нужно лучше играть в обороне» 
1сегодня, 01:45
Марк Стаал завершил карьеру после 17 сезонов в НХЛ и назначен ассистентом по развитию игроков «Рейнджерс». Защитник провел 1136 матчей в лиге
3вчера, 20:59
Алексей Жамнов: «Спартак» проиграл ЦСКА борьбу, движение во 2-м периоде. Поговорили в раздевалке – и команда сыграла так, как мы требовали»
1вчера, 20:29