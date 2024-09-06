Плющев о тренере «Трактора» Гру: «Чем-то он напомнил Камалу Харрис, отвечающую на все вопросы с улыбкой и без какого-либо смысла. Похоже, так и не понял, куда попал»

Владимир Плющев сравнил тренера «Трактора» Бенуа Гру с Камалой Харрис

– Пресс-конференция тренера «Трактора » Гру после проигранного матча в Екатеринбурге – одно из самых ярких и символичных событий первых дней чемпионата. С улыбкой ее посмотрел. Она рассказала о ситуации в Челябинске больше, чем любой матч!

Во-первых, удивил внешний вид самого Гру. Чем-то он мне напомнил Камалу Харрис (кандидата в президенты США от Демократической партии, Спортс’‘) – у которой все хорошо и которая на все вопросы отвечает с улыбкой, без какого-либо содержательного смысла.

Во-вторых, о профессионализме ситуации в «Тракторе» говорит то, что клуб нашел миллионы на контракт канадского тренера, но не нашел пять копеек на переводчика. Ничего не скажешь, подготовились...

– Думаем, на следующей пресс-конференции канадцу обязательно переведут классическое русское «первый блин комом».

– Так уже поздно – поезд ушел. Теперь переведите Гру другое крылатое выражение – «сияет как новенький политинник».

Вот это действительно про канадца. Меня удивило, что после поражения от «Автомобилиста» он действительно сиял. Похоже, Гру так и не понял, куда попал и какой здесь менталитет.

Все эти ничего не значащие улыбки в тридцать три зуба, руки в карманах и расслабуха, которыми отметились все члены канадского штаба «Трактора», проходят в Штатах. А у нас им верят только откровенные дурачки. Тем более в Челябинске – городе консервативном, с большими хоккейными традициями, для которого все эти внешние и пустые эффекты – только дополнительный раздражитель.

– Не верите в штаб Гру?

– Рано делать прогнозы – не только по «Трактору», но и по любой другой команде. Но матч в Екатеринбурге насторожил.

«Автомобилист » – не самая собранная команда КХЛ , играет по настроению. Но тут пошла на войну «брат за брата» – было видно, что главный тренер «Автомобилиста» [Николай Заварухин ] настроил команду побиться за уволенного Челябинском брата.

Однако Гру, судя по всему, ничего об этом не знал. Иначе не вел бы себя как на курорте, не сиял. Хотя, может, действительно уже получил свой полтинник... – сказал заслуженный тренер России.