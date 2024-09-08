Мальцев об игре с Ружичкой: «Хочется уже притереться и забивать. Соберемся вне тренировок в ближайшее время, чтобы сплотиться»
Вчера москвичи уступили «Сочи» по буллитам в матче регулярного чемпионата со счетом 1:2. Словацкий новичок красно-белых не набрал ни одного очка в первых двух играх.
– Сейчас ты играешь в одном звене с Адамом Ружичкой. Как выстраивается взаимопонимание и как оценишь уровень ваших взаимоотношений на льду?
– Есть моменты, просто не реализовываем их. Не знаю, хотелось бы лучше играть, все‑таки мы второе звено. От нас тоже многое зависит. В общем, хочется притереться уже и забивать.
– Порядин, Морозов и Голдобин говорили, что встречаются вне тренировок и становятся ближе. Может быть, вам тоже стоит с Адамом что‑то подобное провести?
– Хорошая идея. Думаю, что соберемся в ближайшее время, чтобы сплотиться, – сказал форвард «Спартака» Михаил Мальцев.
Напомним, в феврале 2024 года «Аризона» расторгла контракт с Ружичкой после того, как тот опубликовал видео, демонстрируя белый порошок и банковскую карту.
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