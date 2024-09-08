Мальцев об игре с Ружичкой: «Хочется уже притереться и забивать. Соберемся вне тренировок в ближайшее время, чтобы сплотиться»

Михаил Мальцев рассказал о взаимодействии с Адамом Ружичкой в «Спартаке».

Вчера москвичи уступили «Сочи» по буллитам в матче регулярного чемпионата со счетом 1:2. Словацкий новичок красно-белых не набрал ни одного очка в первых двух играх.

– Сейчас ты играешь в одном звене с Адамом Ружичкой. Как выстраивается взаимопонимание и как оценишь уровень ваших взаимоотношений на льду?

– Есть моменты, просто не реализовываем их. Не знаю, хотелось бы лучше играть, все‑таки мы второе звено. От нас тоже многое зависит. В общем, хочется притереться уже и забивать.

– Порядин, Морозов и Голдобин говорили, что встречаются вне тренировок и становятся ближе. Может быть, вам тоже стоит с Адамом что‑то подобное провести?

– Хорошая идея. Думаю, что соберемся в ближайшее время, чтобы сплотиться, – сказал форвард «Спартака » Михаил Мальцев .

Напомним, в феврале 2024 года «Аризона» расторгла контракт с Ружичкой после того, как тот опубликовал видео, демонстрируя белый порошок и банковскую карту.