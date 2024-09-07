Мальцев об 1:2 с «Сочи»: «Спартаку» нужно лучше исполнять буллиты, тут психология влияет больше мастерства, надо с этим работать»
– Сравняли за 20 секунд до конца, но потом проиграли. Какие эмоции?
– Да не очень, проиграли ведь. Это всегда неприятно. Нужно реализовывать моменты, играть с первых минут. Всегда грустно проигрывать.
– Серия буллитов затяжная получилась.
– Вратари играли хорошо, да и нам нужно получше исполнять.
– На тренировках какая статистика?
– Ну, это тренировка, тут уже влияет психология. Она влияет даже больше, чем мастерство. Наверное, с этим нужно поработать.
– У Ковальчука не подсмотрели что‑то? Он хорошо реализовывал.
– Нужно ему набрать, может быть, что‑то подскажет.
– Прокручиваешь такие матчи в голове?
– Сейчас у меня чуть‑чуть пройдет грусть и наступит понимание. Может быть, вечером или завтра. Посмотрю свою игру, игру команды, посмотрю ошибки, и пойдем дальше, – сказал форвард красно-белых.
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