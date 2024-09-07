Мальцев об 1:2 с «Сочи»: «Спартаку» нужно лучше исполнять буллиты, тут психология влияет больше мастерства, надо с этим работать»

Михаил Мальцев высказался о поражении «Спартака» от «Сочи» (1:2 Б)

– Сравняли за 20 секунд до конца, но потом проиграли. Какие эмоции?

– Да не очень, проиграли ведь. Это всегда неприятно. Нужно реализовывать моменты, играть с первых минут. Всегда грустно проигрывать.

– Серия буллитов затяжная получилась.

– Вратари играли хорошо, да и нам нужно получше исполнять.

– На тренировках какая статистика?

– Ну, это тренировка, тут уже влияет психология. Она влияет даже больше, чем мастерство. Наверное, с этим нужно поработать.

– У Ковальчука не подсмотрели что‑то? Он хорошо реализовывал.

– Нужно ему набрать, может быть, что‑то подскажет.

– Прокручиваешь такие матчи в голове?

– Сейчас у меня чуть‑чуть пройдет грусть и наступит понимание. Может быть, вечером или завтра. Посмотрю свою игру, игру команды, посмотрю ошибки, и пойдем дальше, – сказал форвард красно-белых.