Мальцев о том, что «Спартак» хочет выиграть Кубок Гагарина: «Двигаемся с этой целью, входим в сезон со спортивной злостью. Все огорчены прошлым результатом»
– Какие личные цели ставите себе на сезон?
– Приятно набирать очки, хочется зарабатывать результативные действия, забивать, отдавать передачи. Именно это и приносит команде победу.
– Чувствуется, что победа в Кубке Гагарина - это не дежурная фраза, а цель на сезон, которую «Спартаку» по силам выполнить?
– Да, мы почувствовали это еще в конце прошлого сезона. С этой целью двигаемся и сейчас. Прекрасно понимаю, что это возможно.
– За счет чего «Спартак» может улучшить результат прошлого сезона?
– Мы в том году хорошо играли. В межсезонье нам удалось сохранить костяк, ушел только один игрок. Несколько хоккеистов добавилось.
Все огорчены результатом прошлого сезона, хочется не вылетать в четвертьфинале, а пройти дальше. Наши игроки со спортивной злостью входят в сезон, – сказал форвард красно-белых.
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