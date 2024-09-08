Михаил Мальцев о Миронове в «Спартаке»: «Лидер, хороший защитник. У него все отлично. Что‑то подскажет, заведет команду»
Михаил Мальцев высказался о защитнике «Спартака» Андрее Миронове
30-летний защитник выступал за «Динамо» с 2012 по 2024 годы (с перерывом в сезоне-2017/18, когда играл за «Колорадо» в НХЛ) и был капитаном команды.
– В команду пришел Миронов – игрок с большим опытом.
– Лидер, хороший защитник. У него все отлично.
– Уже проявляет какие‑то лидерские качества?
– Конечно. Он наш ассистент, что‑то подскажет, заведет команду, да и молодым может сказать, – сказал форвард красно-белых после игры Фонбет Чемпионата КХЛ с «Сочи» (1:2 Б).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости