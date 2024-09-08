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  • Михаил Мальцев о Миронове в «Спартаке»: «Лидер, хороший защитник. У него все отлично. Что‑то подскажет, заведет команду»
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Михаил Мальцев о Миронове в «Спартаке»: «Лидер, хороший защитник. У него все отлично. Что‑то подскажет, заведет команду»

Михаил Мальцев высказался о защитнике «Спартака» Андрее Миронове

30-летний защитник выступал за «Динамо» с 2012 по 2024 годы (с перерывом в сезоне-2017/18, когда играл за «Колорадо» в НХЛ) и был капитаном команды.

– В команду пришел Миронов – игрок с большим опытом.

– Лидер, хороший защитник. У него все отлично.

– Уже проявляет какие‑то лидерские качества?

– Конечно. Он наш ассистент, что‑то подскажет, заведет команду, да и молодым может сказать, – сказал форвард красно-белых после игры Фонбет Чемпионата КХЛ с «Сочи» (1:2 Б). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoКХЛ
logoАндрей Миронов
logoМатч ТВ
logoМихаил Мальцев
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