Светлов о результативности в КХЛ: «Будет подниматься, думаю. График игр стал мягче, появились небольшие паузы. Современный хоккей – атакующий!»
Сергей Светлов ожидает, что в Фонбет Чемпионате КХЛ станет больше голов
– Что скажете о качестве хоккея на старте?
– Посмотрите на матчи субботы. Четыре игры, в двух забито по два гола, еще в двух – по четыре. Средняя результативность – скромная, три шайбы за игру.
Но в первых турах были и три игры, которые выбились из общего ряда. В матчах «Салават» – «Ак Барс», «Металлург» – СКА и «Куньлунь» – «Адмирал» забиты по восемь голов, отличная результативность!
Прошлый чемпионат КХЛ, насколько понимаю, оказался одним из самых малорезультативных в Европе, не говоря уж о Северной Америке. В предстоящем сезоне график игр в КХЛ стал мягче, появились небольшие паузы. Думаю, результативность будет подниматься, современный хоккей – атакующий хоккей! – сказал бывший тренер клубов КХЛ.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
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