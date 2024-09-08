Светлов о результативности в КХЛ: «Будет подниматься, думаю. График игр стал мягче, появились небольшие паузы. Современный хоккей – атакующий!»

Сергей Светлов ожидает, что в Фонбет Чемпионате КХЛ станет больше голов

– Что скажете о качестве хоккея на старте?

– Посмотрите на матчи субботы. Четыре игры, в двух забито по два гола, еще в двух – по четыре. Средняя результативность – скромная, три шайбы за игру.

Но в первых турах были и три игры, которые выбились из общего ряда. В матчах «Салават » – «Ак Барс », «Металлург » – СКА и «Куньлунь» – «Адмирал » забиты по восемь голов, отличная результативность!

Прошлый чемпионат КХЛ, насколько понимаю, оказался одним из самых малорезультативных в Европе, не говоря уж о Северной Америке. В предстоящем сезоне график игр в КХЛ стал мягче, появились небольшие паузы. Думаю, результативность будет подниматься, современный хоккей – атакующий хоккей! – сказал бывший тренер клубов КХЛ.