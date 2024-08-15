КХЛ изменила правило начисления очков: если команда в овертайме меняет вратаря на полевого игрока и пропускает шайбу, то получает за матч ноль баллов
КХЛ объявила об изменении правила начисления очков в лиге.
Решение принято по итогам заочного заседания Совета директоров КХЛ.
«Одно из новшеств касается системы начисления очков по итогам овертаймов матчей Фонбет Чемпионата КХЛ. С сезона-2024/25 в случае, если команда в овертайме меняет вратаря на дополнительного полевого игрока и пропускает шайбу в свои ворота, то такая команда получает за матч ноль очков.
Исключением из данного правила является ситуация, когда вратарь был заменен на дополнительного полевого игрока по правилу «отложенного штрафа», – говорится в официальном заявлении КХЛ.
Легко быть храбрым, когда 1 очко уже гарантировано. Посмотрим, многие ли теперь отважатся поиграть без вратаря
Теперь 4 игрока в овертайме будут выпускать только в конце регулярки, команды, которые идут на грани зоны ПО, и это хорошо.
Интересно будет посмотреть на матчи, где вратаря всё же снимут ради победы