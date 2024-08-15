КХЛ изменила правило начисления очков: если команда в овертайме меняет вратаря на полевого игрока и пропускает шайбу, то получает за матч ноль баллов

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КХЛ объявила об изменении правила начисления очков в лиге.

Решение принято по итогам заочного заседания Совета директоров КХЛ.

«Одно из новшеств касается системы начисления очков по итогам овертаймов матчей Фонбет Чемпионата КХЛ. С сезона-2024/25 в случае, если команда в овертайме меняет вратаря на дополнительного полевого игрока и пропускает шайбу в свои ворота, то такая команда получает за матч ноль очков.

Исключением из данного правила является ситуация, когда вратарь был заменен на дополнительного полевого игрока по правилу «отложенного штрафа», – говорится в официальном заявлении КХЛ.

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51 комментарий
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+29
Ответ Руслан Х
Смысл!Где смысл?!🤔🤦🏻‍♂️
Смысл в том что теперь разные "любители рисковать" если захотят поменять вратаря реально рискуют остаться без очков.
Легко быть храбрым, когда 1 очко уже гарантировано. Посмотрим, многие ли теперь отважатся поиграть без вратаря
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Кто это промышлял теперь не тренерует, я про Сергея Федорова.
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Ответ Вольфсбург
Кто это промышлял теперь не тренерует, я про Сергея Федорова.
Козлов всегда промышлял
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логика в этом есть, есть команды с мощьными составами и в овертайме можно пять минут смотреть на распасовку и броски по блокам, с понятным концом, вместо контр атакующего хоккея.
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Ответ Вольфсбург
Теперь четыре на три просто не увидим, можно было просто отменить замену вратаря на полевого в овере.
Если команде позарез нужно два очка, например, для выхода в ПО и они готовы рискнуть одним, которое начисляется за попадание в овертайм, то зачем совсем запрещать?
Теперь 4 игрока в овертайме будут выпускать только в конце регулярки, команды, которые идут на грани зоны ПО, и это хорошо.
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Ответ Сергей Мурзаков
Ну и зачем? В НХЛ, вон, применили такое же правило. Спросите у них, довольны они овертаймами?
Главное что болельщики этим правилом довольны и там и у нас ибо меньше читерства со снятием вратаря а встречная игра 3 на 3 с постоянной взаимной остротой и риском намного зрелищнее и динамичнее чем ПП одной команды и пуляние по пустым другой
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Никто никому ничего не запрещает. Кто захочет менять тот и продолжит менять вратаря. Просто если тренер решил сделать численное преимущество своей команде, то будь готов за это поплатиться своим 1 баллом
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Сейчас будет много споров, правильное или не правильное решение. Но у меня другой вопрос, почему его приняли за пол месяца до начала старта чемпионата. Вопрос то такой, серьёзный.
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Назовут это "правилом Сергея Фёдорова"
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Отличное решение. Оверы со снятыми вратарями были тем еще "зрелищем".
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Ответ Вольфсбург
Кто это промышлял теперь не тренерует, я про Сергея Федорова.
Авангард в прошлом сезоне все овертаймы играл без вратаря. А Кравец тренирует еще.
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Ответ Gord Lane
Сейчас будет много споров, правильное или не правильное решение. Но у меня другой вопрос, почему его приняли за пол месяца до начала старта чемпионата. Вопрос то такой, серьёзный.
Да хоть за день до старта. Как это повлияет хоть на что-то?
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Тему давно обсуждали вроде. Интересно, что ввели.

Интересно будет посмотреть на матчи, где вратаря всё же снимут ради победы
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Ответ айыу
Зачем?
овертаймы 3-3 зрелищнее, чем 4-3, когда идет бесконечная распасовка одной команды в чужой зоне
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Ответ Вольфсбург
Теперь четыре на три просто не увидим, можно было просто отменить замену вратаря на полевого в овере.
Вот то что вы предлагаете исключает формат 3 на 4, а сейчас он сохранился просто за шашки на голо теперь может быть как 2 очка так и 0, а было либо 2 либо 1, риск минимален, а сейчас риск он будет риском.
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Ответ Флорид Зиннатуллин
А смысл.
Смысл вот в чем. На примере прошлогоднего Авангарда. При равном счете в конце третьего периода команда иногда вообще забивала на атаки и дожидалась спокойно овертайма, где снимали вратаря и почти всегда забирали второе очко.
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Ответ Дмитрий9779
Хорошее правило.
Теперь четыре на три просто не увидим, можно было просто отменить замену вратаря на полевого в овере.
+9
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Ответ Джон Силвер_1116158947
Какое-то глупое решение. 1) Если за поражение теперь 0, то почему тогда не 3 за победу в овере с пустыми воротами? 2) Уменьшать желание команд рискнуть и победить - в принципе тупой подход. Как с точки зрения зрелищности, так и с точки зрения интереса болельщиков. 3) В гандболе регулярно стали играть с пустыми воротами, от этого игры стали только интереснее и зрелищнее, добавилось много новых элементов в игру. 4) Почему дяди в кабинетах, а не тренеры на скамейке управляют рисками и тактикой команд в овертаймах? 5) Дяди в кабинетах борятся со следствием, а не с причиной. Поменяйте тогда систему начисления очков в матче. А так придумали такой формат овера, такую систему начисления очков - команды адаптировались и начали использовать вариант максимизации набора очков. Что делает лига? Меняет не условия, а закрывает конкретный тактический прием. Крайне примитивный подход. Что дальше, по такой логике? Запретят выходить нападающему вместо защитника в большинстве?))))
Решение исходит из практики, а не из теории. Команда снявшая вратаря в овертайме на деле просто не отдает шайбу другой команде и поэтому о риске в большинстве случаев вообще речи не идет.
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Ответ Rio de Janeiro
Главное что болельщики этим правилом довольны и там и у нас ибо меньше читерства со снятием вратаря а встречная игра 3 на 3 с постоянной взаимной остротой и риском намного зрелищнее и динамичнее чем ПП одной команды и пуляние по пустым другой
Не особо-то там этим довольны. Потому что оверы превратились в тягомотное возилово шайбы с выкатыванием в свою зону и парой острых моментов за весь овертайм. Какая взаимная острота и динамика? Нет там давно ее уже. И это для них актуальная и обсуждаемая проблема.
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Ответ Алекс Клиторман
Да хоть за день до старта. Как это повлияет хоть на что-то?
Я так понимаю, человек имел в виду , подготовку команд к сезону. Кто то может наигрывал именно такую схему, а сейчас подумают, да ну нафиг. И потом в дикой Северной Америке какие то нововведения озвучивают примерно за год и это не является сюрпризом для команд.
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Я извиняюсь, а что мешает в лиге Мир РПЛ установить свои правила, хотя бы касаемо назначения пенальти, или игры вратаря при пенальти
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Ответ Радмир Уфимцев
Козлов всегда промышлял
Да, несколько раз видел. Соглашусь с Вами.
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где в КХЛ могут же зарождаться хорошие мысли...
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Такую схему с 4-м полевым в овере предпочитал только Федоров - но его уже нет у руля. Перешли па вариант НХЛ.
Не только Фёдоров. В прошедшем сезоне Кравец часто в овертаймах менял вратаря на 4-го полевого игрока, да и Козлов тоже этим занимался.
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Ответ Косолапый не Мишка
Я так понимаю, человек имел в виду , подготовку команд к сезону. Кто то может наигрывал именно такую схему, а сейчас подумают, да ну нафиг. И потом в дикой Северной Америке какие то нововведения озвучивают примерно за год и это не является сюрпризом для команд.
Ну так никто не запрещает им так делать. Если аж в подготовке к сезону закладывалась игра 4 на 3 в овер тайме, значит она важна для клуба и возможная потеря 1 очка для них не принципиальна.
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Ответ Вольфсбург
Кто это промышлял теперь не тренерует, я про Сергея Федорова.
Кравец 2 года в Авангарде. Теперь в Кунь Луне
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Такую схему с 4-м полевым в овере предпочитал только Федоров - но его уже нет у руля. Перешли па вариант НХЛ.
Кравец в прошлом сезоне ещё.
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Ну не знаю. Теперь значит редко будут менять в овертайме вратаря. А было прикольно.
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Ответ Косолапый не Мишка
Я так понимаю, человек имел в виду , подготовку команд к сезону. Кто то может наигрывал именно такую схему, а сейчас подумают, да ну нафиг. И потом в дикой Северной Америке какие то нововведения озвучивают примерно за год и это не является сюрпризом для команд.
Какой шизофреник будет строить подготовку, исходя только из одной непопулярной схемы в овертайме?
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