КХЛ изменила правило начисления очков: если команда в овертайме меняет вратаря на полевого игрока и пропускает шайбу, то получает за матч ноль баллов

КХЛ объявила об изменении правила начисления очков в лиге.

Решение принято по итогам заочного заседания Совета директоров КХЛ.

«Одно из новшеств касается системы начисления очков по итогам овертаймов матчей Фонбет Чемпионата КХЛ. С сезона-2024/25 в случае, если команда в овертайме меняет вратаря на дополнительного полевого игрока и пропускает шайбу в свои ворота, то такая команда получает за матч ноль очков.

Исключением из данного правила является ситуация, когда вратарь был заменен на дополнительного полевого игрока по правилу «отложенного штрафа», – говорится в официальном заявлении КХЛ.