Зубов о победе над «Спартаком» по буллитам: «Пришлось нелегко. «Сочи» бился и заслужил этот успех»
– Сегодня пришлось непросто. «Спартак» – мастеровитая команда, на подъеме, побили ЦСКА в первой игре. Они вышли уверенные, и нам пришлось вкатываться в игру, так как не играли семь дней. Нашли силы выстоять во втором периоде, где пришлось нелегко. «Спартак» добавил, зажимал в зоне несколько раз. Повезло.
Хочу поздравить своих ребят, они бились и заслужили этот успех. Как бы ни посмотреть по статистике и по всем цифрам – победа дорого стоит для нас.
– Вы уже приходили в «Сочи» в 2017 году. Насколько поменялись сейчас команда и задачи с того момента?
– Команда поменялась полностью, если взять состав – все ребята новые. С прошедшим сезоном процентов 40 обновилось. Новые молодые ребята радуют моментами. Про задачи? Первая – играть лучше. Мы будем стараться это делать, – сказал главный тренер «Сочи».
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