Рутерфорд о травмах Демко и Шилова: «Ждем, пока они пройдут медосмотр в тренировочном лагере «Ванкувера»

Джим Рутерфорд высказался о травмах Тэтчера Демко и Артура Шилова

28-летний американский вратарь «Кэнакс» получил повреждение в матче первого раунда плей-офф против «Нэшвилла».

Ранее сообщалось , что Демко не восстановится к тренировочному лагерю и предсезонным матчам «Ванкувера».

Латвийский голкипер «Кэнакс» Артур Шилов не восстановился после воспаления связки колена, из-за этого он не принял участие в олимпийском отборочном турнире со сборной Латвии.

«Справедливости ради стоит сказать, что мы подождем, пока они пройдут медосмотр в тренировочном лагере», – сказал президент «Ванкувера » по хоккейным операциям Джим Рутерфорд.