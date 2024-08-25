Демко не восстановится к тренировочному лагерю и предсезонным матчам. Участие вратаря «Ванкувера» в 1-й игре сезона под вопросом (The Athletic)

Тэтчер Демко может пропустить старт нового сезона НХЛ.

28-летний вратарь « » получил повреждение в матче первого раунда плей-офф против «Нэшвилла».

не восстановится к тренировочному лагерю и предсезонным матчам, сообщает The Athletic со ссылкой на источники в .

Как отмечает издание, клуб надеется, что голкипер сможет сыграть в первом матче сезона, но его участие, похоже, находится под вопросом.