Демко не восстановится к тренировочному лагерю и предсезонным матчам. Участие вратаря «Ванкувера» в 1-й игре сезона под вопросом (The Athletic)

Теги травмы Ванкувер НХЛ Тэтчер Демко Хоккей

Тэтчер Демко может пропустить старт нового сезона НХЛ.

28-летний вратарь «Ванкувера» получил повреждение в матче первого раунда плей-офф против «Нэшвилла».

Демко не восстановится к тренировочному лагерю и предсезонным матчам, сообщает The Athletic со ссылкой на источники в НХЛ.

Как отмечает издание, клуб надеется, что голкипер сможет сыграть в первом матче сезона, но его участие, похоже, находится под вопросом.

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1 комментарий
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Судя по разговорам на заокеанских форумах, у Демко была еще одна операция, о которой широко не говорили.
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