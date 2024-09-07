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  • Десятков о 2:0 с «Амуром»: «Поздравляю «Витязь» с первой победой в сезоне, вратари сыграли отлично, сработало большинство. Нужно убрать шероховатости, удаления в чужой зоне»
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Десятков о 2:0 с «Амуром»: «Поздравляю «Витязь» с первой победой в сезоне, вратари сыграли отлично, сработало большинство. Нужно убрать шероховатости, удаления в чужой зоне»

Павел Десятков оценил победу «Витязя» над «Амуром» (2:0)

«Наверное, я должен сегодня поздравить и команду, и болельщиков, и весь персонал с первой победой в сезоне. Хорошо, что сегодня выиграли. Ребята немного раскрепостятся.

Эта победа придаст им уверенности. Дальше не будет легче. Но когда уже что-то есть в багажнике, естественно, что легко живется. Была тяжелая игра с хорошо организованным соперником. Было сложно преодолевать его оборону, которую они хорошо строили.

Вратари сыграли отлично, держав в игре обе команды. Хорошо, что сработало большинство. Пусть это и не была наигранная комбинация, но тем не менее это можно отметить. Ребята ищут, и потихоньку все должно наладиться.

Соглашусь, что такую победу можно назвать ролевой моделью для нашей команды. Единственное – нужно убрать шероховатости, которые мы до сих пор допускаем: это и удаления в чужой зоне, и кое-какие помарки», – сказал главный тренер «Витязя».

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
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