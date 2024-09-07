  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Мартемьянов во время игры с «Витязем» узнал, что станет дедом: «Жена намекнула, что будет сюрприз»
Видео
1

Мартемьянов во время игры с «Витязем» узнал, что станет дедом: «Жена намекнула, что будет сюрприз»

Андрей Мартемьянов во время матча с «Витязем» узнал, что станет дедом

Хабаровский клуб проиграл «Витязю» со счетом 0:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ

Во время игры главному тренеру «Амура» Андрею Мартемьянову сообщили, что он станет дедом. На экране показали его дочь, которая сообщила об этом. 

«Жена позвонила и намекнула, что будет сюрприз. Я подумал, что они просто приедут.

Не знал, что так должно быть, когда объявили», – сказал главный тренер «Амура».

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Амура»
logoВитязь
logoАмур
logoКХЛ
logoАндрей Мартемьянов
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Мартемьянов о 0:2 с «Витязем»: «Амур» создал кучу моментов, не можем попасть по воротам из таких ситуаций, что диву даешься. Победы придут»
58 минут назад
КХЛ. СКА победил «Ладу», «Торпедо» уступило «Ак Барсу» по буллитам, «Спартак» проиграл «Сочи»
212сегодня, 16:33
«Амур» всухую проиграл 2 матча на старте сезона КХЛ – минскому «Динамо» и «Витязю»
2сегодня, 16:26
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Где играет «Авангард»? А за кого выступает Радулов? Игра с подбором хоккейных пар
50 минут назадСпецпроект
Ларионов о 2:3 с «Ак Барсом»: «Набранное очко важно для «Торпедо», чтобы разбить «куриное яйцо» в таблице. Выдающийся 1-й период, хотелось бы проводить так весь матч»
5сегодня, 17:36
Гатиятулин одержал 200-ю победу в КХЛ, у Быкова – 201, лидер – Квартальнов (550)
3сегодня, 17:24
«Торпедо» проиграло 2 матча на старте сезона КХЛ. «Ак Барс» одержал первую победу – по буллитам
14сегодня, 16:41
КХЛ. СКА победил «Ладу», «Торпедо» уступило «Ак Барсу» по буллитам, «Спартак» проиграл «Сочи»
212сегодня, 16:33
Экс-форвард Канады Форментон, обвиненный в сексуальном насилии, завершил карьеру в 24 года и работает на стройке
11сегодня, 16:15
Ротенберг после 3:1 с «Ладой»: «Всех с почином! Огромная благодарность болельщикам! ❤️»
4сегодня, 15:39Фото
«Ротенбергу не задали ни одного вопроса в Тольятти, хоккей этому городу не нужен». Шевченко после матча СКА с «Ладой»
40сегодня, 15:28
«Барыс» подписал Де Лео из фарма «Анахайма» на год. У форварда 349 очков в 494 матчах в АХЛ
1сегодня, 15:20Фото
Ротенберг про 3:1 с «Ладой»: «Проявили характер. СКА вышел и, несмотря ни на что, вырвал победу»
12сегодня, 14:40
Ко всем новостям
Последние новости
Быков о Мозякине: «Такие люди освящены богом. Любому алмазу нужна огранка, чтобы превратиться в бриллиант, Сергей постоянно трудился, искал предел возможностей»
6 минут назад
Гатиятулин о 3:2 с «Торпедо»: «Было немного сумбура, в первом периоде «Ак Барс» уступал в движении, потом начал переламывать, создавать моменты. В завершении нужно играть хладнокровнее»
20 минут назад
Мальцев об 1:2 с «Сочи»: «Спартаку» нужно лучше исполнять буллиты, тут психология влияет больше мастерства, надо с этим работать»
247 минут назад
Мартемьянов о 0:2 с «Витязем»: «Амур» создал кучу моментов, не можем попасть по воротам из таких ситуаций, что диву даешься. Победы придут»
58 минут назад
Рыбин о Кузнецове: «Мастер, украшение всей КХЛ, не только СКА. Он должен забивать и вести за собой команду»
1сегодня, 17:04
Плющев о Знарке в «Филадельфии»: «Пригласили как скаута по Европе и России, возможно. У него большой опыт и хорошее знание хоккеистов»
1сегодня, 16:54
«Амур» всухую проиграл 2 матча на старте сезона КХЛ – минскому «Динамо» и «Витязю»
2сегодня, 16:26
Болельщики «Спартака» вывесили баннер в память об игроках «Локомотива»: «Помним! Скорбим! 7.9.2011»
2сегодня, 15:58Фото
Зарплата Тихомирова в «Динамо» Минск – 15 млн рублей в год (Артур Хайруллин)
сегодня, 15:29
Браташ про 1:3 против СКА: «Могу похвалить своих ребят. Было не стыдно за команду»
сегодня, 14:55