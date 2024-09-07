Мартемьянов во время игры с «Витязем» узнал, что станет дедом: «Жена намекнула, что будет сюрприз»

Андрей Мартемьянов во время матча с «Витязем» узнал, что станет дедом

Хабаровский клуб проиграл «Витязю» со счетом 0:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

Во время игры главному тренеру «Амура » Андрею Мартемьянову сообщили, что он станет дедом. На экране показали его дочь, которая сообщила об этом.

«Жена позвонила и намекнула, что будет сюрприз. Я подумал, что они просто приедут.

Не знал, что так должно быть, когда объявили», – сказал главный тренер «Амура».