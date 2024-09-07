«Амур» всухую проиграл 2 матча на старте сезона КХЛ – минскому «Динамо» и «Витязю»

«Амур» проиграл 2 матча на старте сезона Фонбет чемпионата КХЛ

Сегодня команда под руководством Андрея Мартемьянова уступила «Витязю» со счетом 0:2.

Ранее «Амур » проиграл минскому «Динамо » (0:3).

Таким образом, хабаровский клуб потерпел поражения в 2 матчах КХЛ , не забив ни одного гола. «Амур» идет 12-м на Востоке.