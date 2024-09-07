«Амур» всухую проиграл 2 матча на старте сезона КХЛ – минскому «Динамо» и «Витязю»
«Амур» проиграл 2 матча на старте сезона Фонбет чемпионата КХЛ
Сегодня команда под руководством Андрея Мартемьянова уступила «Витязю» со счетом 0:2.
Ранее «Амур» проиграл минскому «Динамо» (0:3).
Таким образом, хабаровский клуб потерпел поражения в 2 матчах КХЛ, не забив ни одного гола. «Амур» идет 12-м на Востоке.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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