Мартемьянов о 0:2 с «Витязем»: «Амур» создал кучу моментов, не можем попасть по воротам из таких ситуаций, что диву даешься. Победы придут»

Андрей Мартемьянов высказался о поражении «Амура» от «Витязя» (0:2)

Ранее хабаровский клуб проиграл минскому «Динамо» (0:3) в Фонбет чемпионате КХЛ.

«Что касается игры, то хотел бы ее сравнить с предыдущим матчем. Сегодня играли более организованно, нет никаких претензий по самоотдаче. Единственное, конечно, хотелось бы забивать голы.

Создали кучу моментов, но не можем попасть по воротам из таких ситуаций, что просто диву даешься. На тренировках получается, а тут нет. Терпеливо работаем, будем двигаться дальше, нам ничего не остается другого.

Думаю, что мы на правильном пути и победы к нам придут. Скажу, что в начале матча и «Витязь » тоже не феерил. Мы спокойно играли, ждали, что и как будет.

Естественно, пропущенная шайба заставила нас отыгрываться. Есть такой момент, что когда мы можем запереть соперника в зоне, то не всегда это делаем, а вот на фоне усталости, когда уже надо, тогда и начинаем это делать. Не знаю.

В принципе у меня нет претензий, но вот настойчивости в завершении нам не хватило. И хочу отметить голкипера соперника, который очень прилично отыграл», – сказал главный тренер «Амура ».