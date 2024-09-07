Рыбин о Кузнецове: «Мастер, украшение всей КХЛ, не только СКА. Он должен забивать и вести за собой команду»

Максим Рыбин назвал Евгения Кузнецова украшением всей КХЛ

Петербургский клуб обыграл «Ладу» (3:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ . Евгений Кузнецов не набрал очков в этой игре и не совершил ни одного броска по воротам.

Ранее СКА уступил «Металлургу» со счетом 4:5 по буллитам.

«Не будем судить по первой игре о перспективах СКА, но Кузнецов – мастер, который должен забивать и вести за собой команду.

У СКА на бумаге очень сильный состав, но Кузнецов – это украшение всей нашей лиги, а не только СКА.

Пока рано говорить что-то о готовности СКА к сезону. Одна-две игры ничего не значат. Сейчас ребята в команде свежие, играют на максимальных скоростях», – сказал экс-нападающий СКА Максим Рыбин.