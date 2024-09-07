Кузнецов не набрал очков против «Лады» и не совершил ни одного броска. Форвард СКА провел 15:10 на льду и выиграл 5 вбрасываний из 11

Евгений Кузнецов провел второй матч после возвращения в КХЛ

СКА обыграл «Ладу» (3:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ .

Форвард не набрал результативных очков. Кузнецов не нанес ни одного броска по воротам, получил две минуты штрафа, выиграл 5 из 11 вбрасываний (45,5%), не выполнил ни одного силового приема и не сделал ни одного перехвата.

Евгений провел на льду 15 минут и 10 секунд, из них 2:51 – в большинстве.