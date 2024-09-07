Черкас о Кузнецове в СКА: «Потенциал у Евгения огромный. Он еще будет удивлять своей великолепной игрой»

Сергей Черкас ожидает, что Евгений Кузнецов будет прибавлять по ходу сезона

«Думаю, потенциал у Евгения огромный. Он еще будет удивлять своей великолепной игрой. Он забил гол [в матче с «Металлургом»] в сложной ситуации. Шайба отскочила от борта, острый угол, и он попал. Евгений отдавал великолепные передачи. Спокойно входил в зону. Снабжал своих нападающих хорошими передачами. Его тройка будет добавлять.

Давит ли на него капитанство? Думаю, что нет. Вряд ли на Евгения что-то может давить. Он прошел хоккейную школу в КХЛ , НХЛ и за сборную России.

Я его знаю, он ответственный человек. Женя очень профессионально относится к своей работе. Думаю, он будет прибавлять», – сказал бывший тренер клуба из Санкт-Петербурга.

Я отследил каждый шаг Кузнецова: он постоянно жаловался судьям и чуть не подрался

Увидели фирменную «птичку» Кузнецова? На самом деле ее придумал совсем не Кузнецов 🧐