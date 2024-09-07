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Ротенберг про 3:1 с «Ладой»: «Проявили характер. СКА вышел и, несмотря ни на что, вырвал победу»

Роман Ротенберг прокомментировал победу над «Ладой» (3:1).

«Проявили характер, много сил потратили в предыдущей игре. Пришлось немного перезагрузить команду. Нам нужно много работать. Понимали, что соперник выйдет заряженным, нам будет непросто.

Наша команда вышла и, несмотря ни на что, вырвала победу. Чувствуем поддержку болельщиков. Удачи «Ладе» в следующих играх. Тольятти – город с великими хоккейными традициями», – сказал главный тренер СКА.

Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
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