СКА ни разу не проиграл «Ладе» в истории КХЛ и одержал 14-ю победу
СКА ни разу не проиграл «Ладе» в истории КХЛ
Команда тренера Романа Ротенберга обыграла сегодня клуб из Тольятти со счетом 3:1.
С момента образования КХЛ в фервале 2008 года СКА ни разу не проиграл «Ладе» и одержал 14 побед.
Опубликовано: Sports
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