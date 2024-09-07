СКА ни разу не проиграл «Ладе» в истории КХЛ и одержал 14-ю победу

СКА ни разу не проиграл «Ладе» в истории КХЛ

Команда тренера Романа Ротенберга обыграла сегодня клуб из Тольятти со счетом 3:1.

С момента образования КХЛ в фервале 2008 года СКА ни разу не проиграл «Ладе» и одержал 14 побед.