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СКА одержал первую победу в сезоне – над «Ладой» (3:1)

СКА одержал первую победу в сезоне.

Команда тренера Романа Ротенберга выиграла у «Лады» (3:1).

Напомним, в первом матче сезона СКА уступил «Металлургу» (4:5).

Опубликовано: Sports
logoЛада
logoСКА
logoКХЛ
logoРоман Ротенберг
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